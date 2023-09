Kreativität von Kindern fördern Projektwochen im Waldfreibad Walbeck

Einen besseren Ort für diese Veranstaltung als das Waldfreibad in Walbeck, bei dem sich alles um das Thema Wasser dreht, konnte kaum gefunden werden. Geleitet wurden die Projektwochen von der Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks und der pädagogischen Künstlerin Tatjana van Went. „Anhand einer Geschichte, die im Wald begann und an einer magischen Pfütze endete, konnten die Kinder das Element Wasser erleben“, erklärt van Went. „Ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen durften sie gemeinschaftlich auf einer großen Papierfläche mit Wasserfarben zum Ausdruck bringen.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt stellte sich bei den kleinen Künstlern der Aha-Effekt ein, als sie plötzlich merkten, dass alles zusammenpasste. „Kinder sind sehr unterschiedlich. Einige sind schüchtern und sprechen wenig, andere stehen im Hintergrund und trauen sich kaum was zu“, sagt Zimmermann-Hacks. „Mit Mitteln aus der Theaterpädagogik, wie Requisiten, Kostüme oder Schminke, fand eine Verwandlung statt und die Kinder schlüpften in Rollen.“