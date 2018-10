Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes in Kerken wurden den Bürgern vorgestellt

Rahmer Kirchweg wird umgebaut : „Eltern-Vorfahrt“ für Aldekerks Schulen

Mit zwei Projekten, die die Ortskerne von Aldekerk und Nieukerk spürbar ändern, soll die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes in Kerken beginnen. Was die beauftragten Planungsbüros sich vorstellen, wurde am Mittwoch im Michael-Buyx-Haus der Öffentlichkeit vorgestellt. Dank gut 80 Bürgern, die sich auch intensiv an der Diskussion beteiligten, zeige sich Bürgermeister Dirk Möcking am Donnerstag beeindruckt und begeistert von der guten Resonanz. „Wir haben sehr viel mitgenommen“, so sein Fazit.

In Aldekerk geht es um den Rahmer Kirchweg. Das Problem der vielen Autos, mit denen zu Schulbeginn und -ende Kinder von ihren Eltern gebracht und abgeholt werden, soll durch eine eigene „Eltern-Vorfahrt“ an der Kempener Straße gelöst werden. Ein Wendekreis soll in Höhe der Grundschule gebaut und Parkflächen für die Eltern vorgehalten werden. Richtung Gesamtschule soll ein Durchgang geschaffen werden. So hofft man auf Entlastung für den Rahmer Kirchweg.

Der soll im Bereich der Schulen niveaugleich ausgebaut werden, sodass er dann auch zur Tempo-20-Zone werden kann. Nur im Bereich der Bushaltestelle (die Busse werden dann auf der Fahrbahn halten) soll es Hochborde geben, um das Einsteigen zu vereinfachen. Nach den Vorstellungen des Planungsbüros Jansen aus Wachtendonk sollen im Eingangsbereich der Straße die Bürgersteige breiter werden. Aus dem Publikum kam aber auch der Vorschlag, besser komplett niveaugleich auszubauen.



Die Anordnung der Parkplätze vor dem Gesamtschulkomplex mit Sporthalle und Mensa sehen nun 36 Parkmöglichkeiten vor. Bei Veranstaltungen soll zudem auf dem Schulhof geparkt werden. Das Thema Parken begleitet die Diskussion um den Bau der Sporthalle angesichts der Nutzung auch durch Sportvereine. Von 45 Stellplätzen hatte Möcking bei der Vorstellung des Bauantrags gesprochen. Anlieger hatten bis zu 70 Parkplätze als angemessen bezeichnet. Möcking verweist darauf, dass die Zahl von früher 19 fast verdoppelt werde.

Gleich drei Varianten stellt das Büro „Stadt Umbau“ aus Kevelaer für den Einkaufsbereich in Nieukerk vor. Die Krefelder Straße soll so gestaltet werden, dass Autofahrer ein stärkeres Vorrecht für Radfahrer und Fußgänger wahrnehmen. Dazu gehören Schwellen an der Krefelder Straße und eine Neugestaltung der Parkflächen. Auch die Friedensstraße soll mit breiteren Bürgersteigen vor den Geschäften und mehr Grün gewinnen. Auf dem Friedensplatz sollen mehr Bänke und auch Spielgeräte zum Verweilen einladen.