175 Jahre Kirchenchor St. Antonius Sevelen Mitmachen beim Projektchor zum Jubiläum

Der Kirchenchor St. Antonius/MGV 1849 Sevelen feiert im kommenden Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Er ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Sevelen und möchte in seinem Jubiläumsjahr ein besonderes Angebot machen: Für das am 28. April 2024 geplante Jubiläumskonzert in der St.-Antonius-Pfarrkirche in Sevelen, das unter dem Motto: „Von Barock bis Pop-Chormusik im Wandel der Zeit“ steht, möchte der Kirchenchor alle interessierten Sängerinnen und Sänger einladen, die sich vorstellen können, bei diesem Konzert aktiv dabei zu sein, um die Freude am gemeinsamen Gesang zu erleben. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, aber von Vorteil. Wie das Motto bereits verrät, werden historische und neue Kompositionen bis hin zur Popmusik erklingen.