Diskussion mit den Anwohnern 56 neue Wohnungen in Wachtendonk geplant

Wohnen im Grünen in unmittelbarer Nähe zum malerischen historischen Ortskern – dieser Wunsch könnte sich bald erfüllen. In Wachtendonk soll Wohnraum geschaffen werden. 56 neue Wohnungen sollen entstehen, zwei Drittel Zwei- und ein Drittel Drei-Raumwohnungen. Die Größen reichen von 48 bis 97 Quadratmetern. „Wohnen am Pulverturm“ ist das Projekt überschrieben von „Mein Wohnen II“. Das ist ein Unternehmen der Stiftung „Mein Wohnen“, im Vorstand ist Bofrost-Gründer Josef Boquoi.