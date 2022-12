Umweltschutz bis ans andere Ende der Welt Straelenerin wirbt für Müll-Baustoff

„Müll ist nicht gleich Müll“, sagt Kristina Baum. Sie hat ein zweisprachiges Buch darüber geschrieben. „Only Trash“ heißt es, also: „Nur Müll“. Das Kinderbuch soll das Problem aber nicht verharmlosen. Im Gegenteil: Erklärt wird darin der Weg des Mülls ins Meer und was er da in der Tierwelt anrichtet. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Bücher hilft die Straelener Autorin dabei, dass Müll am Strand von Südafrika gesammelt und eine neue Verwendung bekommt.