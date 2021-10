„Alfred Johnson“ gewann den Bandwettbewerb : Der Straelener Martinsrock ist jetzt komplett

Die Gruppe „Alfred Johnson“ spielt beim Martinsrock in Straelen. Sie setzte sich im Bandwettbewerb durch. Foto: Veranstalter

Straelen Die Gruppe „Alfred Johnson“ gewann den Bandwettbewerb und eröffnet am 6. November die Nacht in der Bofrost-Halle. Mit dabei sind zudem „Red Cups“ und „Karaoke-till-death“.

Beim Martinsrock in Straelen ist die Besetzung komplett. Drei Bands sind am Samstag, 6. November (Einlass ab 18 Uhr), in der Bofrost-Halle zu hören. Zu den zuvor feststehenden Formationen „Red Cups“ und „Karaoke-till-death“ kommt der Sieger des Newcomer-Band-Wettbewerbs hinzu. „Alfred Johnson“.