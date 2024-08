Comedy-Abend in Wachtendonk Programm für Lost Place Comedy steht

Özgür Cebe ist einer davon. Der 50-Jährige ist Schauspieler, Comedian und Kabarettistin. Seit 2009 ist er im deutschsprachigen Raum auf Tour. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust: der Junge aus dem Ghetto und der Waldorfschüler. In seinem neuen Bühnenprogramm „Frei“ sind sie nun endlich vereint und zeigen, dass man trotz sprachlicher Missverständnisse Verständnis füreinander haben kann. Ralf Senkel ist zurzeit mit seinem ersten Soloprogramm „Der hat gesessen!“ auf Tour. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Publikumspreis Tegtmeiers Erben ausgezeichnet. Und er ist regelmäßig im Quatsch Comedy Club zu Gast. Sprachlich und in seinem Herzen mit einer großen Portion Rheinland ausgestattet, nimmt er das Publikum mit in seine kleine Welt.