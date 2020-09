Kultur in Geldern : Kunstverein Gelderland startet durch

Geldern Nach der Corona-Zwangspause legt der Verein sein neues Programm für die Zeit bis August 2021 vor. Manches im Jahr 2020 Abgesagte soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. Geboten wird die gewohnt breite Genre-Palette.

Musik Als „fitteste Band der Welt“ wird das Musik-Comedy-Duo „reis against the spülmaschine“ angekündigt. Die Liedparodien haben es schon längst ins Fernsehen geschafft und sind preisgekrönt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 20. November, um 20 Uhr in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums. Kurz vor Weihnachten präsentiert der Kunstverein die „Zucchini-Sistaz“. In der Aula der Liebfrauenschule spielen sich die drei Frauen aus Münster am Sonntag, 13. Dezember, ab 18 Uhr durch die Swing-Musik der 20er bis 50er Jahre. Swingend geht es auch zu bei der Neujahrsmatinee mit der Big Band „Kings of Swing“. Das Konzert in der Aula der Liebfrauenschule beginnt am Samstag, 17. Januar, um 11 Uhr. Ein Programm aus Film-Chansons bringt Jean Claude Séférian am Sonntag, 14. März, in die Tonhalle der Kreismusikschule, Boeckelter Weg 2. Die Veranstaltung mit dem Titel „Un homme et une femme“ beginnt um 18 Uhr. Eine Wirtschaftswunder-Revue liefern „Die Sweethearts“ am Sonntag, 9. Mai, ab 18 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule ab. Damit wird der am 10. Mai 2020 ausgefallene Termin nachgeholt.