Nach jecker Feier in Hartefeld : Prinzessin Melinda I. auf Sponsorentour

Geldern Die Gelderner Tollität nutzte den Rosenmontag, um sich bei ihren Unterstützern mit Orden zu bedanken – und wurde für manchen Pasanten zu einem beliebten Fotomotiv.

An einem normalen Rosenmontag wäre Prinzessin Melinda I. hoch auf ihrem prächtigen Wagen mittendrin im Hartefelder Karnevalszug gewesen und hätte Süßigkeiten und Blumen in die Menge geworfen. Stattdessen lief die Tollität mit Pagin Zoey und einigen Mitgliedern der KKG Geldern durch die Innenstadt und wurde für manchen Passanten zu einem begehrten Fotomotiv. Auch ein zaghaften „Helau“ war zu hören. Die Prinzessin war auf Sponsorentour, um sich bei Spendern und sonstigen Unterstützern mit einem Orden zu bedanken. Die Gruppe kam aus Hartefeld, wo es in der „Dorfschmiede“ eine jecke Feier gegeben hatte.

Auch wenn die Corona-Pandemie Kappensitzungen und Karnevalszüge ausfallen ließ: So ganz ohne Auftritte war Melinda I. nicht. „Wir waren in Kindergärten, Schulen, in Altenheimen und Krankenhäusern“, zählte sie Termine auf. Es gab dabei „Fensterkarneval“. Die Zuschauer waren drinnen, die Akteure draußen. Am Sonntag vor einer Woche überreichte Melinda I. ihren Sessions-Orden an befreundete Karnevalsvereine.