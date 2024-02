Vorstandswahlen beim Presseclub Niederrhein Sigrid Baum bleibt Presseclub-Vorsitzende

Der Presseclub hatte im vergangenen Jahr im Rahmen eines Mittwochs-Talks in der Sparkasse am Niederrhein zum Thema „Künstliche Intelligenz und ihr Einsatz im Journalismus“ eingeladen. Mit Jörg Schieb, dem Digitalexperten der ARD, und Anne Krum, NRZ-Chefredakteurin Digitales, hatten sich Markus Helmich und Sigrid Baum zwei namhafte Referenten eingeladen, die in interessanten Beiträgen die möglichen Veränderungen der Medienwelt durch KI aufzeigten.