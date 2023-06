Presbyteriumswahl 2024 Kandidaten für den Kreis Kleve gesucht

Im evangelischen Kirchenkreis Kleve haben sich viele Gemeinden dazu entschieden, zusätzlich zum Wahlgang an der Urne, eine digitale Wahl anzubieten – so zum Beispiel in Geldern. Die Gemeindemitglieder erhalten mit ihrer Wahlbenachrichtigung auch einen persönlichen Zugangscode. Alternative wäre die allgemeine Briefwahl. Über den gewählten Modus informieren die Gemeinden ihre Gemeindemitglieder vor Ort.