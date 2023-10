Benefizkonzerte am Niederrhein Süddeutscher Ärztechor singt Verdis Requiem in Kevelaer

In Kevelaer teilen sich die Pfarrgemeinde St. Marien und die Stiftung Aktion pro Humanität die Veranstalterehren. Hier findet das Benefizkonzert am Donnerstag, 2. November, 20 Uhr, in der Basilika statt. Am 3. November ist der Veranstaltungsort dann die Liebfrauenkirche in Bocholt, Beginn 19.30 Uhr. In Xanten beschließt das Benefizkonzert im Dom am Samstag, 4. November, 19 Uhr, die Niederrhein-Tour. Mehr Infos zu Chor und Orchester: www.sueddeutscher-aerztechor.de.