Auf dem Gelderner Marktplatz : Tolle Premiere für Street & Food Festival

Die Gäste kamen in großer Zahl und waren überwiegend begeistert. Die Premiere für das Street Food & Music Festival in Geldern war durchaus gelungen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern. An allen drei Tagen war es richtig voll auf dem Gelderner Marktplatz. Die Stände waren teilweise ausverkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Es hatte schon fast schon etwas von Urlaubsfeeling oder Volksfest, was sich da rund um den Gelderner Markt an diesem Wochenende abspielte. Fünfzehn verschiedene Food-Trucks, kultige Fahrzeuge im Retro-Style und metallene US-Anhänger rahmten die Fläche des weitläufigen Patzes ein. Vor den Verkaufswagen bildeten sich bei milden Temperaturen und strahlender Sonne zum Teil lange Schlangen von Menschen, die sich gerne anstellten, um die diversen Köstlichkeiten — von Indish Curry über Toasted Sandwiches mit argentinischen Rindfleisch und Gambas in Knoblauchsoße bis zum veganen Burger — ausprobieren zu können.

Der Gelderner Michael Haasner holte sich einen Wein, um dann einen Platz mit seiner Familie zu finden. „Wir haben gestern schon Shrimps gegessen, die waren klasse“, genoss der 65-jährige die stimmungsvolle Atmosphäre. Monika Bilke bestellte sich am „Silver Cigar“-Wagen von Peter Weinert frische Wildgarnelen. „Er hat mir aufgezählt, was da alles dabei ist mit Knoblauch und Tomaten und so, Und spanisch hörte sich gut an“, genoss sie das Mahl, Die Anbieter in den Trucks kamen phasenweise mit ihrem Bestand kaum nach, waren am Samstag vereinzelt sogar vor 21 Uhr ausverkauft.

Info Veranstalter will gern wiederkommen Fazit Die Veranstalter waren begeistert. „ Das war am Freitag um 18 Uhr schon gerapppelt voll“, so Mike Schwedkord von der „Just festivals“ GmbH aus Dortmund.Es habe sich gelohnt, einfach mal bei der Stadt anzufragen. „Wir kommen definitiv wieder.“