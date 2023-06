Kneipenquiz mit Steffi Neu im Waldfreibad Walbeck Freibad in Walbeck wird zur Rate-Hochburg

Bei Steffis Kneipenquiz werden auch in diesem Jahr wieder Quiz-Könige und -Königinnen gekürt. Und zwar an insgesamt 23 Abenden quer über die Dörfer in Nordrhein-Westfalen. „Es macht einfach unbändigen Spaß, jede Veranstaltung ist anders, wir wissen nie, was passiert“, sagt Steffi Neu über ihre Show, die schon im sechsten Jahr in Folge „op Jöck“ ist. „Viele Gäste sind schon zum dritten, vierten Mal dabei, weil sie einfach Spaß haben. Mit Kollegen, Freundinnen, Nachbarschaft, Kegelclub, Hauptsache zusammen“, weiß Steffi. Und darum sind sie und ihr Team schon ganz hibbelig: „Alle Beteiligten freuen sich kaputt, dass es wieder losgeht. Die Winterpause war ja diesmal einen Monat länger als sonst“, grinst Steffi. Zusammen mit ihrer Band „Pocket Party“, mit Comedian René Steinberg und prominenten Talk-Gästen bringt sie Stimmung in die Gaststätten, Säle und Biergärten – und jetzt sogar ins Freibad. Mit dabei ist im Spargeldorf Reporter Frank Krieger mit seinem Sohn Mads, der unter anderem für die WDR2-Steffi-Neu-Show („Krieger kriegt’s hin“) unterwegs ist. Präsentiert wird die Tour von WDR2.