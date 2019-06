Geldern : Alles dreht sich um die Kirmes

GELDERN Unser RP-Reporter fragte die Besucher, was ihnen der Besuch der Kirmes wert ist. Vom Sparschweinschlachten bis sparsam ist alles drin.

Wie dick ein Portmonee sein muss, um auf der Pfingstkirmes in Geldern Spaß zu haben, das hängt wohl immer vom jeweiligen Besucher ab und was er auf der Kirmes erleben will. Danny Hattenbach aus Geldern, zum Beispiel, besucht nun seit 16 Jahren die Gelderner Kirmes. Als Kind und Jugendlicher musste sein Sparschwein regelmäßig über die Pfingsttage herhalten, berichtete der 25-Jährige. Geld für was zum Essen oder Trinken blieb nach zahlreichen Fahrten mit seinem Lieblings-Fahrgeschäft, dem „Breaker“, nicht mehr über. „Der Breakdancer ist wie jedes Jahr Pflicht“, freute sich Hattenbach.

Da er nicht nur einmal fahren will, lohne sich der Kauf von vier Runden für zwölf Euro, erzählte er. „Seit Jahren ist der Preis für eine Fahrt gleich geblieben“, informierte Hattenbach. Das bestätigte auch Mike Vespermann, Sohn der Betreiberin des populären Breakdancers: „Seit mittlerweile fünf Jahren kostet eine Fahrt 3,50 Euro. Und das trotz steigender Kosten.“ Seit mehr als 15 Jahren ist das Fahrgeschäft genau wie der Autoscooter (drei Euro pro Fahrt) ein beliebter Treffpunkt für zahlreiche Jugendliche. Für viele gehört eine Runde mit dem Breakdancer bereits zur Kirmes-Tradition. „Das ist auch gut so“, freute sich Vespermann. Es gibt allerdings Nachwuchssorgen. „Immer weniger Helfer lassen sich zum Auf- und Abbau des Fahrgeschäfts finden“, erzählte er. „Die meisten haben einfach keinen Bock auf so eine Arbeit“, erklärte Vespermann.

Abschluss Heute ist der letzte Tag, an dem die Pfingstkirmes in diesem Jahr besucht werden kann. Von 11 bis 18 Uhr gelten an vielen Ständen herabgesetzte Preise weil am Dienstag Familientag ist.

Preise für Speis und Trank variierten teilweise extrem. Zwei Eiskugeln für rund zwei Euro gehören wohl zu den günstigeren „Leckrigkeiten“. Wer ein Speiseerlebnis oder sich vielmehr einer Mutprobe stellen will, der ist am Currywurst-Stand von Peter Lemoine genau richtig. Getreu dem Leitspruch: „Ist sie zu scharf, bist du zu schwach!“, bot Lemoine scharfe Currywürste plus Brötchen in zehn verschiedenen Stufen zwischen 50.000 und sieben Millionen Scoville (Schärfe-Skala) an.