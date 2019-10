Evangelische Kirchengemeinde Kerken : Predigtreihe zum Thema „Frieden“

Kerken Die evangelische Kirchengemeinde Kerken nimmt die Jahreslosung für 2019 „Suche den Frieden und jage ihm nach…“ für eine besondere Predigtreihe auf. An drei Sonntagen werden Gäste aus ihrer Perspektive der Frage nachgehen.

Zum Auftakt kommt am Sonntag, 20. Oktober, Pfarrer Dr. Christian Stenz, von der katholischen Gemeinde in die Kirche in Aldekerk zum Gottesdienst um 10.30 Uhr. Am Sonntag, 27. Oktober, wird Bürgermeister Dirk Möcking in Nieukerk zum Thema Frieden predigen. Zum Abschluss ist am Sonntag, 3. November, Superintendent Hans-Joachim Wefers zu Gast — dann wieder in Aldekerk.