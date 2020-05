Gegen den Ärztemangel auf dem Land : Nachfolger für Arztpraxis in Aldekerk gefunden

Bei seinem Besuch der Praxis von Klaus Möller (l.) in Aldekerk freute sich Landrat Wolfgang Spreen (r.) über die erfolgreiche Stabübergabe an Dr. Mark von der Reith. Foto: Kreis Kleve/Gerhard Seybert/Gerhard Seybert

Aldekerk Nachfolger zu finden, ist gerade im ländlichen Raum für Hausärzte nicht einfach. Daher hat der Kreis Kleve ein Hospitanten-Projekt gestartet. Darüber kam Dr. Mark von der Reith an den Niederrhein.

Damit die ärztliche Versorgung im Kreis Kleve auch in den kommenden Jahren sichergestellt werden kann, unterstützt der Kreis Kleve niedergelassene Ärzte im Kreisgebiet bei der Suche nach einer geeigneten Nachfolge für ihre Praxis. Einen Erfolg gab es dabei in Aldekerk: Mit Hilfe des vom Kreis Kleve geförderten Hospitationsmodells konnte jetzt ein Nachfolger für die allgemeinärztliche Gemeinschaftspraxis Klaus Möller in Aldekerk gefunden werden. Dr. Mark von der Reith ist seit seiner Hospitation im Herbst 2019 in der Praxis tätig und hat diese am 1. April 2020 übernommen.