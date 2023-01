Notstromaggregate Weeze wappnet sich für Notfälle

Um dem vorzubeugen, hat der Rat der Gemeinde Weeze im Dezember einen Dringlichkeitsbeschluss gefasst: Weeze schafft Notstromaggregate an, um im Falle eines Blackouts die Stromversorgung zu sichern. „Dass wir diesen Winter einen Blackout bekommen, glaube ich nicht“, sagt Bürgermeister Georg Koenen. Die vergangenen Monate hätten aber gezeigt, dass es wichtig sei, im Notfall gewappnet zu sein. Hinzu kommt: Die Anschaffung der Aggregate wird vom Innenministerium Nordrhein-Westfalens gefordert: „Das Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Kommunen aufgefordert, sich auf mögliche Szenarien einer Gasmangellage in Verbindung mit einem Stromausfall vorzubereiten“, steht in der Beratungsvorlage, die dem Rat am 13. Dezember vorgelegt wurde. Die Gemeinde Weeze muss also dafür gewappnet sein, einen Stromausfall von mindestens 72 Stunden überbrücken zu können. Mit den Notstromaggregaten soll die gemeindliche Kritische Infrastruktur aufrechterhalten werden: Also zum Beispiel die Feuerwehr, aber auch die kommunale Gebäude wie das Rathaus sollen auch im Falle eines flächendeckendes Stromausfalls weiterhin einsatzbereit sein.