Unternehmen aus Herongen ist in Live-Show Abstimmen für das Start-up Pottburri

Auch wenn das Unternehmen Ende 2019 gegründet wurde, so gilt es immer noch als Start-up, erklärt Antonia Cox. Pottburri steht für Nachhaltigkeit und Innovation. Die Geschwister Cox haben einen Pflanztopf auf den Markt gebracht, der aus Sonnenblumenschalen besteht. Eigentlich einem Abfallprodukt, was nun einen neuen Nutzen bekommt. Außerdem sollen ihre Pflanztöpfe die herkömmlichen aus Plastik ersetzen und jede Menge Müll vermeiden. Der Topf aus Pflanzenmaterial zersetzt sich mit der Zeit im Boden.Ganz schön clever, so eine Idee in der Agrobusinessregion am Niederrhein zu entwickeln und zu vermarkten. Aber überzeugen muss Antonia Cox nicht nur die Jury. Die wird am Ende ihres Vortrags vielleicht noch die ein oder andere Frage stellen. Abstimmen wie innovativ die Idee ist, darf am Ende das Publikum. Mit dem Preisgeld von 10.000 Euro soll weiter in das Unternehmen in Herongen investiert werden. Außerdem hilft die Teilnahme das Netzwerk mit anderen Unternehmen zu erweitern.