Aufruf für junge Wachtendonkerin : Sarah sucht nach Feuer neues Zuhause

Die Dachgeschosswohnung in Wachtendonk brannte am 5. Juli lichterloh. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Foto: Feuerwehr Wachtendonk

Wachtendonk Am Abend des 5. Juli verlor die 35-Jährige in Wachtendonk alles, was sie hatte. Die Dachgeschosswohnung brannte lichterloh. Jetzt suchen Freunde dringend für sie eine neue Bleibe. Für die Postbotin ist es ein Neuanfang.

Diesen Tag wird Sarah nicht vergessen. Sie war mit dem Hund einer Freundin spazieren, als ihre Nachbarin anrief: „Die Wohnung steht in Flammen.“ Als sie sich auf den Heimweg macht, kommt sie zeitgleich mit der Feuerwehr in der Berliner Straße in Wachtendonk an. Flammen schlagen aus dem Dachgeschoss. „Wieso ich?“, sei es ihr durch den Kopf geschossen. Danach hat sie nichts mehr gedacht und kann sich nicht mehr an viel erinnern. Außer: „Die Feuerwehrleute haben mich gut aufgefangen“, sagt sie dankbar für die emotionale Unterstützung vor Ort.

„Wir waren viele und sehr schnell“, erinnert sich Wachtendonks Feuerwehrchef Sebastian Kretz an den Einsatz am 5. Juli gegen 18 Uhr. Dass sie zu Wohnungsbränden gerufen werden, sei auf dem Land eher selten. Die Feuerwehrleute können an dem Abend ein Übergreifen der Flammen auf die zweite Haushälfte verhindern. Die Wohnung von Sarah Piperek im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses ist aber nicht mehr zu retten.

Sarah Piperek erzählt in der Küche einer befreundeten Familie ihre Geschichte. Den Tag, an dem ihre Wohnung ausbrannte, wird sie nicht vergessen. Sie sucht ein neues Zuhause in Wachtendonk. Foto: Bianca Mokwa

Info Gesucht wird Wohnung in Wachtendonk Gesucht wird eine Wohnung mit zwei Zimmern in Wachtendonk plus Küche, Diele, Bad, gerne mit Balkon oder Garten. Sarah Piperek hat einen festen Job und keine Haustiere. Ansprechpartner Anrufe nimmt Vater Klaus Piperek entgegen unter Telefon 0157 36777982.

Man muss sich das mal vorstellen“, fasst es Gaby Schetters aus dem Freundeskreis der Wachtendonkerin zusammen. „Du gehst mit dem Hund Gassi, kommst wieder, und hast nichts mehr, außer was du am Leib hast.“ Die Kripo war da, um die Brandursache festzustellen. Was das Feuer ausgelöst hat? Sarah Piperek schüttelt den Kopf. „Die Ursache haben sie nicht gesagt.“ Sie hat eine Hausratversicherung. Die übernimmt den Schaden. „Aber die Erinnerungsstücke kann mir keiner ersetzen“, sagt die 35-Jährige.

Sie erzählt von dem rosafarbenen Bobbycar mit der großen „30“ vorne drauf, das ihr die Kollegen zum runden Geburtstag geschenkt haben. „Ihr könnt einfach so kommen“, hatte sie denen gesagt. Als sie sich nicht abwimmeln ließen, was einen Wunsch angeht, hatte sie sich das Bobbycar gewünscht. Sie lächelt. Überhaupt, Sarah sei ein fröhlicher Mensch, sagt Gaby Schetters, an deren Tisch Sarah Piperek sitzt und ihre Geschichte erzählt. „Sie hat es nicht verdient, sie packt immer mit an“, bescheinigt ihr die Freundin und ist damit nicht alleine. Der Freundeskreis steht in den Startlöchern fürs Renovieren und helfen. Aber erst einmal muss eine neue Wohnung gefunden werden. Übergangsweise wohnt Sarah Piperek wieder bei ihrem Vater. Um die Suche etwas auszuweiten, haben die Freunde einen Aufruf gestartet. Ein Leser der Suchanzeige konnte sich die Frage nicht verkneifen, wenn „jung, ledig, sucht“ da stehe und von einer jungen Frau die Rede ist, warum die Telefonnummer eines Mannes dort angegeben ist.

Die Feuerwehr beim Löschen des Brandes im Dachgeschoss. Foto: Feuerwehr Wachtendonk

Gaby Schetters atmet tief durch. „Ein bisschen Empathie wäre schön“, sagt sie und erklärt, dass die Nummer von Sarahs Vater dort steht, weil Sarah am Telefon nicht jedem ihre Geschichte erzählen möchte. Es flossen schon viele Tränen. Das erste Mal seit langem habe sie gelacht, als Gaby Schetters ihr sagte, dass sie zwar alles verloren habe, aber damit auch ihre Bügelwäsche. Und darum wäre es nicht leid. So etwas darf man sagen, wenn man bereit ist, den anderen auch in den Arm zu nehmen, und mitweint. Mitleid alleine hilft aber nicht weiter. Deswegen geht die Suche nach einer eigenen Wohnung für die junge Wachtendonkerin weiter. Sie möchte gerne im Ort bleiben. Sarah Piperek arbeitet dort als Postbotin. Auf ihre Kollegen und ihren Chef lässt sie nichts kommen. „Das ist deine zweite Familie, oder?“, sagt Gaby Schetters zu Sarah, und es klingt nicht nach einer Frage, sondern einer Feststellung.

Auf ihrem Profilbild bei WhatsApp hat Sarah Piperek Folgendes stehen: „Glücklich ist nicht der, der alles hat, was er will, sondern der, der zu schätzen weiß, was er hat.“ Diesen Spruch hatte sie schon vor dem 5. Juli dort stehen. Nun hat er eine noch tiefere Bedeutung. Das Datum, sagt sie, wird sie sich auf der Haut verewigen lassen, zusammen mit einer Herzlinie.