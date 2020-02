Portalpraxen im Kreis Kleve : Notfallpraxen: Krankenkassen in der Pflicht

Kreis Kleve Portalpraxen könnten Krankenhäuser entlasten, doch die gibt es im Kreis Kleve noch nicht. Es mangelt an der Finanzierung.

Es ist ein bundesweites Problem: Immer mehr Patienten suchen die Notfallambulanzen der Krankenhäuser auf. Dies ist eine große Belastung für die Kliniken, die durch sogenannte Portalpraxen gemindert werden könnte. Das heißt, die Patienten werden in Krankenhäusern über einen zentralen Empfang eingestuft und zum richtigen Behandlungsort weitergeleitet − in die Notfalldienstpraxis der niedergelassenen Ärzte, in die Notfallambulanz des Krankenhauses oder in eine ambulante Arztpraxis zu den regulären Sprechzeiten. Im Kreis Kleve gibt es ein derartiges Modell noch nicht. Wolfgang Brüninghaus, Kindermediziner aus Kleve, sieht hier vor allem die Krankenkassen in der Verantwortung.