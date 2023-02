Katja Thiemann leitet die Bauordnung der Stadt Geldern Auf die andere Seite des Schreibtisches gewechselt

Eine Umstellung war es schon: Aus Köln und zuvor Bonn verschlug es Katja Thiemann an den Niederrhein. Aber längst fühlt sie sich in Geldern wohl. „Ich komme aus einer Stadt in ähnlicher Größenordnung, nahe bei Hannover“, macht sie deutlich, dass sie die Großstadt nicht unbedingt braucht. Beruflich hat sie mit dem Wechsel auch nichts falsch gemacht. Nach Tätigkeit für den Kreis Kleve übernahm sie im Jahr 2020 zunächst die Leitung der Unteren Denkmalbehörde. Jetzt hat sie in Geldern die Leitung des Teams Bauordnung von Hans-Willi Lackmann übernommen.