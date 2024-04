Meldungen der Polizei häufen sich Hat der Kreis Kleve ein Raserproblem?

Meinung | Kreis Kleve · Ein Porsche-Crash in Geldern-Kapellen, ein 24-Jähriger mit Tempo 124 in 50-Zone geblitzt, ein illegales Rennen am Ostersonntag und ein Mega-Treffen der Tuner mit 2000 Fahrzeugen am Karfreitag: Vier Fälle innerhalb von rund zwei Wochen geben Anlass zur Sorge.

19.04.2024 , 11:20 Uhr

Porschefahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung in Geldern 19 Bilder