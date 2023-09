Pont feiert sein zweites Oktoberfest „Dräcksäck“ aus Köln beim Ponter Oktoberfest

(RP) Der Vorverkauf für das 2. Ponter Oktoberfest des Karnevalsvereins Pontifex Maximus hat begonnen. Am Samstag, 21. Oktober, gibt es in Pont wieder bayrische Lebensart mit einer Liveband, dem Festbier der Brauerei König Ludwig, dazu von den lokalen Partnern bayerische Speisen von All ́Arco und Weine von Viniazzi.