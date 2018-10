Pont sucht neuen Kartoffelkönig

Geldern-Pont Im Gelderner Ortsteil ist Herbst- und Kartoffelmarkt. Ponter Vereine, Betriebe und Geschäfte stellen sich vor. Es gibt Angebote von A wie Apfel bis Z wie Zierkürbis. Die Veranstaltung am nächsten Sonntag findet zum 22. Mal statt.

Er gehört zu den beliebtesten Herbstveranstaltungen in der Region: Am Sonntag, 21. Oktober, findet der Herbst- und Kartoffelmarkt in Pont zum mittlerweile 22. Mal statt. Alles, was zum Herbst gehört, gibt es dann zu sehen. Farbenfrohe Kürbisse, knackige Äpfel, Pilze, anheimelnde Dekorationen fürs Auge, Eingemachtes und Hochprozentiges, um sich von innen zu wärmen: Der Herbst- und Kartoffelmarkt macht so richtig Lust auf diese Jahreszeit.