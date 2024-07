Ehrungen auf Haus Ingenray Paritätischer würdigt langjähriges Ehrenamt

„Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage: Freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement ist eine tragende Säule des Paritätischen NRW“, sagte die Vorständin des Paritätischen NRW, Andrea Büngeler, und fügte hinzu: „Es ist auch eine tragende Rolle unseres Landes.“ Die Geehrten setzen sich in verschiedenen sozialen Bereichen ein, zum Beispiel in Kinder- und Jugendeinrichtungen, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in Beratungsstellen und der Selbsthilfe. Ihr Engagement reicht von praktischer Handarbeit bei den „Finken Nadeln“ des Bunten Kreises über die Organisation von Veranstaltungen bis hin zur Mitarbeit in Vorständen.