Denkmalschutz in Pont : Haus Ingenray ist auf dem Weg zum multimedialen Museum

Denkmalschutz in Pont

Pont Barbara Hendricks informierte sich in Pont über den Stand der Baumaßnahmen. Durch ihre Hilfe werden die Arbeiten mit 210.000 Euro gefördert.

Schon beim Betreten von Haus Ingenray lässt sich erahnen, welche Schätze in dem alten Rittersitz schlummern: zahllose Kunstgegenstände, Karten, Waffen und vieles andere fallen dem Besucher sofort ins Auge. So auch der Kreis Klever SPD-Bundestagsabgeordneten Barbara Hendricks, die Haus Ingenray in Pont kürzlich besuchte.