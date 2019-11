Alter Rittersitz in Pont : 215.000 Euro für die Sanierung von Haus Ingenray

Pont Der alte Rittersitz soll zu einer öffentlichen Begegnungs- und Tagungsstätte umgebaut werden. Dafür investiert die NRW-Stiftung nun 215.000 Euro.

Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterstützt mit 215.000 Euro die Sanierung und den Umbau von Haus Ingenray in Pont. Das beschloss am Dienstag der Vorstand der NRW-Stiftung unter Vorsitz des früheren NRW-Umweltministers und Landtagspräsidenten Eckhard Uhlenberg. Als Vizepräsidentin der NRW-Stiftung wird die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Prof. Dr. Barbara Schock-Werner am Montag die schriftliche Förderzusage bei einem Besuch im Haus Ingenray an den Verein überreichen.