Heimatforschung in Pont : Totenzettel als Zeugen der Geschichte

Pont Gut 18.000 Totenzettel aus dem Altkreis Geldern und den Niederlanden hat Wilhelm Tissen gesammelt und archiviert. Nun überlässt der Heimatforscher sein Material der Emilie-und-Hans-Stratmans-Stiftung.

In mehreren Ausstellungen, unter anderem in Pont, Geldern und Straelen, hat Tissen bereits ausgewählte Exemplare seiner Sammlung der Öffentlichkeit präsentiert – n, stets unterstützt von seinen Cousinen Monika Eggerling und Veronika Hermans. Im September 2018 zeigten Tissen und Eggerling unter dem Motto „Totenzettel erzählen Geschichte und Geschichten“ etwa Totenzettel Gefallener beider Weltkriege im Rahmen der „Woche der Geschichte“, veranstaltet vom Historischen Verein für Geldern und Umgegend, dem Treuhänder der Stratmans-Stiftung.

Nicht nur in Ausstellungen, sondern auch in Form einer Publikation machten Tissen und seine Mitstreiterin Eggerling auf die Sammlung aufmerksam: 280 farbige Totenzettel enthält das im Selbstverlag herausgegebene Buch „Totenzettel erzählen Geschichte und Geschichten“, dessen zweite Auflage restlos verkauft ist. Zahlreiche Totenzettel sind bereits digitalisiert und alphabetisch in mehreren Aktenordnern verzeichnet, so dass Ahnenforscher der Region raschen Zugang finden. Auch die Möglichkeiten und Grenzen einer durchsuchbaren Datenbank im Internet werden derzeit ausgelotet. Bei der Ahnenforschung stand Tissens Cousin Ludger Hermans zur Seite, bei vorbereitenden Sortierarbeiten leistete Stephan Köhli wertvolle Hilfe, der im Rahmen seines Masterstudiums Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum als Praktikant im Archiv tätig war.