Austausch mit Partnerschule in Lublin Polnische Gäste am Berufskolleg in Geldern

Auch das Team des Berufskollegs zog nach der Austauschwoche ein sehr positives Fazit. „Wir haben uns sehr über den Besuch unserer polnischen Partnerschule in Geldern gefreut und es hat allen sehr gut gefallen, so viele interessante Einblicke in Firmen, Landespolitik und Geschichte hier am Niederrhein gewinnen zu dürfen“, sagt Verena van Beek. Die Lehrerin ist Teil des Leitungsteams des Beruflichen Gymnasiums Technik am Berufskolleg in Geldern.