Polizeieinsatz in Geldern : Strafanzeige wegen Bedrohung gegen Gesamtschüler

Die Gesamtschule hat am Donnerstag für die über 600 Schüler nur Distanzunterricht angeboten. Foto: Stadt Geldern

Update Geldern Nach Einsatz an Schule in Geldern: Die Polizei widerspricht der Darstellung der Gesamtschule. Sie habe die Schließung nicht empfohlen. Freitag soll wieder in der Schule unterrichtet werden