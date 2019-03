Dank neuer Technik: Polizei rollt Mordfall von 1996 wieder auf

Krefeld /Schaephuysen Phantombilder des Opfers konnten mit neue Technik erstellt werden. Der Mann stammte möglicherweise aus Osteuropa.

Mehr als 22 Jahre nach einem Gewaltverbrechen hat die die Polizei Krefeld die Fotomontage eines Mordopfers veröffentlicht und bittet um Hinweise. Die Leiche des Mannes war am 8. Dezember 1996 in einer stillgelegten Kiesgrube an der Landstraße 140 in Schaephuysen gefunden worden. Der Verstorbene lag schon länger an dem unwegsamen Ort und wies eine Vielzahl an Schlagverletzungen auf, die todesursächlich waren, teilte die Polizei mit.