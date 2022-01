Auto mit Dinslakener Kennzeichen überprüft : Polizei nimmt 34-Jährigen bei Einreise auf der A40 in Straelen fest

Die A40 in der Nähe von Venlo in Fahrtrichtung Straelen/Duisburg. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Straelen Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam verhaftet einen gesuchten Iraker. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Einschleusens von Ausländern seitens der Staatsanwaltschaft Kleve aus dem Jahr 2017.

Gemeinsame Polizeiarbeit über die Grenze hinweg war am Dienstagnachmittag erfolgreich. Wie die Bundespolizei am Mittwoch meldete, kontrollierte gegen 15.15 Uhr ein gemischtes Team aus Angehörigen der niederländisch-königlichen Marechaussee und der Bundespolizei auf der Autobahn 40 einen 34-jährigen Iraker und eine 28-jährige Irakerin in einem VW Golf mit Dinslakener Zulassung. Das Paar war kurz zuvor über den ehemaligen Grenzübergang Straelen-Autobahn aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland eingereist.