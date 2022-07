Zu Besuch bei niederländischen Kollegen : Gelderner Politiker testen Rats-TV 

Gelderner Politiker und Mitarbeitende der Gelderner Stadtverwaltung waren zu Besuch in Venray. Foto: Stadt Geldern

Geldern Vier Kameras sorgen in Venray dafür, dass jeder Redner bei seinem Wortbeitrag live zu sehen ist. Bürger können die Sitzungen ohne Anmeldung mitverfolgen. Anschließend besichtigte die Delegation die Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn.

Vor einigen Monaten hat der Gelderner Hauptausschuss beschlossen, die Rats- und Ausschusssitzungen künftig per Livestream zu übertragen. Zunächst in einer mehrmonatigen Testphase. Weiter sind in dem Bereich die niederländischen Kollegen aus Venray. Dort gibt es eine automatisierte Livestream-Technik, zum Beispiel für kommunale Sitzungen, schon seit mehreren Jahren.