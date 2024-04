Windpark Issum Voll Kraft voraus für die Windenergie

Issum · Unternehmen und Landesverband trafen sich nun in Sachen erneuerbarer Energien mit Politikern am Windpark Issum. Dort werden aktuell alte Anlagen durch neuere, leistungsstärkere ersetzt. CDU-Bundestagsabgeordneter Stefan Rouenhoff sprach dabei auch das Thema Kernkraft an.

29.04.2024 , 15:56 Uhr

Bei der Pressekonferenz zum Repowering-Projekt waren dabei: Paula Backhaus, Stefan Rouenhoff, Madeline Bode, Thomas Schwolow, Stephan Wolters und Milan Nitzschke. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa