Kritik der Wählergemeinschaft Issum/Sevelen „Politik verpasst Chance auf eigene Issumer Erklärung“

Acht Unterschriften besiegeln die „Trierer Erklärung“. Darin sprechen sich die Issumer Politik und Bürgermeister Clemens Brüx für die Demokratie aus. Den Antrag dazu gestellt hatte die Partei der Grünen. Andrea Preuß, die gemeinsam mit Frank Schulmeyer den Fraktionsvorsitz der Issumer Grünen hat, spricht von einer Reaktion auf die Correctiv-Enthüllungen. In der Erklärung heißt es: „Das jüngst bekannt gewordene Treffen von AfD-Funktionären mit Mitgliedern der Identitären Bewegung und die dort diskutierte Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland hat uns alle schockiert. Wir nehmen es nicht hin, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Land und in unseren Städten schüren.“