Sanierung der Michael-Schule : Politik reagiert „geschockt“ auf Fällung der Bäume

Drei Bäume an der Michael-Schule sind für den Neubau gefällt worden. Foto: Eirik Sedlmair

Geldern Die Gelderner Baugesellschaft räumt Fehler in der Kommunikation ein. Trotzdem seien die Bäume nicht zu retten gewesen. Geprüft wird nun, ob einige Linden vom Lüßfeld zur Michael-Schule versetzt werden können.

Am Montag sind im Auftrag der Gelderner Baugesellschaft auf dem Schulhof der Michael-Schule drei Bäume gefällt worden: zwei Linden, jeweils etwa 70 Jahre alt, und eine 90 Jahre alte Platane. Wie sich nun herausgestellt hat, haben auch einige Politiker nichts von dieser Maßnahme gewusst. Sie machten ihrem Ärger am Mittwochabend im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften Luft. Sie sei immr noch schockiert, erklärte die Ausschussvorsitzende Martina Wolters (Grüne) gegenüber dem Geschäftsführer der Baugesellschaft, Thomas Mutz.

„Einerseits muss ich mir an die eigene Nase fassen, schließlich habe ich der Planung zugestimmt. Anderseits habe ich mich von Ihnen zum ersten Mal nicht gut informiert gefühlt.“ Es tut weh, wenn alte Bäume gefällt werden müssen, meldete sich auch der CDU-Ortsbürgermeister Walter Schröder zu Wort. Allerdings vertraue er der Baugesellschaft, dass sie keine andere Wahl hatte. Ähnlich fiel das Urteil von Philipp Moritz Albiez (FDP) aus: „Wenn Bäume gefällt werden müssen, dann muss es so sein. Wir sollten der Baugesellschaft so viel Kompetenz zuschreiben, dass sie das entscheiden kann. Wir hätten uns an dieser Stelle keinen Verzug leisten können.“

Thomas Mutz räumte Fehler in der Kommunikation ein. Man habe zuvor ein Artenschutzgutachten erstellen lassen, um sicher zu gehen, dass keine Vögel betroffen sind. „Aber zwei von drei Bäumen standen direkt auf dem Neubauteil, der dritte Baum sehr nah daran. Die Bäume waren so alt, dass wir sie nicht mehr versetzen konnten.“ Anders die Situation auf dem Marktplatz, wo am Mittwoch eine 30 an den Wohnmobilstellplatz am Holländer See versetzt werden konnte. Dieser Baum kehrt wieder an den alten Platz zurück.

„Wenn wir bei der Planung Abstriche bei der Pädagogik gemacht hätten, hätten wir vielleicht ein bis zwei Bäume retten können“, berichtete Mutz. Andererseits würde nun ein energetisch sehr modernes Gebäude errichtet, dass wenig CO 2 -Emissionen ausstoße. „Ich würde die Entscheidung heute wieder so treffen, aber ich gebe zu, ich hätte damals deutlicher machen müssen, welche Konsequenzen damit verbunden sind.“ Er versichere, dass für die drei gefällten Bäume mindestens drei neue, vielleicht sogar noch mehr Bäume gepflanzt werden.