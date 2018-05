Geldern: Podiumsdiskussion über artgerechte Nutztierhaltung

Geldern Landwirtschaftskammer NRW und Evangelisches Zentrum laden in das Haus Riswick mit möglicher Besichtigung ein.

Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen bietet das Laboratorium, Evangelisches Zentrum für Bildung, Arbeit und betriebliche Seelsorge, eine Podiumsdiskussion an. Zentrales Thema am Mittwoch, 13. Juni, ist die häufig kritisierte Nutztierhaltung. In der Aula des Versuchs- und Bildungszentrums Landwirtschaft Haus Riswick startet die Diskussion mit Impulsvorträgen um 20 Uhr.