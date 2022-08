Abriss von Haus Nummer 22 : Platane auf Markt umgesetzt

Am Mittwoch kurz vor 9 Uhr schwebte ein Baum durch Gelderns Innenstadt. Vor dem Haus Markt 22 holten Spezialisten der Firma Opitz aus Franken eine Platane aus dem Boden, um sie auf den Wohnmobilstellplatz am Holländer See zu versetzen. Zum Einsatz kam dabei die Rundspatenmaschine Optimal 3000, die für Ballendurchmesser von drei Metern geeignet ist. Laut Bernd Küster, Diplom-Forstwirt bei Opitz, handelt es sich dabei um eine Spezialkonstruktion, die einmalig ist. Foto: Klatt

Geldern Eine 30 bis 40 Jahre alte Platane wurde am Mittwochmorgen an den Holländer See versetzt. Wenn der Neubau der Hausnummer 22 fertig ist, soll sie an ihren alten Platz zurückkehren.

Einen schwebenden Baum gab es am Mittwoch auf dem Marktplatz in Geldern zu bestaunen. Vor dem Haus Markt 22 holten Spezialisten der Firma Opitz aus Franken im Auftrag der Gelderner Baugesellschaft eine 30 bis 40 Jahre alte Platane aus dem Boden, um sie auf den Wohnmobilstellplatz am Holländer See zu versetzen. Zum Einsatz kam dabei die Rundspatenmaschine Optimal 3000, die für Ballendurchmesser von drei Metern geeignet ist. Laut Bernd Küster, Diplom-Forstwirt bei Opitz, handelt es sich dabei um eine einmalige Spezialkonstruktion.

Wie berichtet, soll das dahinter liegende Gebäude mit der Hausnummer 22 abgerissen und neu gebaut werden. Wie die Stadt Geldern mitteilte, sei es in diesem Fall möglich gewesen, den Baum vorübergehend umzusetzen. Anders sah der Fall am Montag an der Michael-Schule aus. Im Zuge der Umbauarbeiten hatte die Firma Kruhs drei Bäume auf dem Schulhof fällen müssen: zwei Linden, jeweils etwa 70 Jahre alt, und eine 90 Jahre alte Platane. Aufgrund ihres Alters sowie der Größe konnten diese Bäume nicht umgesetzt werden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die gefällten Bäume sollen aber ersetzt werden.

Wann die Bauarbeiten auf dem Gelderner Markt abgeschlossen sein werden, steht noch nicht fest. Aber wenn es soweit ist, soll die Platane wieder an ihre alte Stelle zurückkehren.

