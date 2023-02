Planungen für die Gaudi im Festzelt Fürs Oktoberfest in Straelen “Madl“ und „Buam“ gesucht

Bis die zahlreichen Besucher in Dirndl und Lederhose ins festlich geschmückte Zelt strömen und der Bürgermeister den traditionellen Fassanstich mit den Worten „O zapft is!“ ausruft, sind noch zahlreiche organisatorische Aufgaben im Vorfeld zu bewältigen. Diesen Part übernimmt aus dem Trio Johannes Pieper. Über 200 Mitarbeiter kümmern sich insgesamt um das Wohl der Besucher, dabei sind allein 50 Kellner damit beschäftigt, die frisch gezapfte Maß und andere Getränke an die Tische zu bringen. Christoph Rött von Getränke Niehues ordert das Bier direkt aus Bayern. Er kümmert sich mit seinem Team professionell um die gesamte Getränkelogistik an den beiden Tagen. „Es ist immer wieder eine immense Herausforderung die große Anzahl der durstigen Gäste in kürzester Zeit mit Getränken zu versorgen“ so Rött.