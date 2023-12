Issum und Sevelen Reitervereine denken über Fusion nach

Sevelen/Issum · Viele Projekte stehen an: der Bau einer weiteren Halle in Sevelen und ein sicheres Aufstellen für die Zukunft. Eine starke Gemeinschaft könnte die Attraktivität steigern, so ein Argument für die Verschmelzung. Noch ist nichts entschieden.

18.12.2023 , 16:25 Uhr

Draußen wurde über die neue Reithalle informiert, drinnen ging es dann weiter mit der Frage, ob und wie eine Fusion aussehen könnte. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa