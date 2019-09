Kommunalpolitik Wachtendonk : Naturbad soll komplett saniert werden

Etwa 184.000 Euro könnten die Sanierungsarbeiten kosten. Wachtendonk hofft auf Mittel aus Förderprogramm.

Bausachverständiger Michael Vieten hatte bereits im Mai 2019 ein 62-seitiges Gutachten zur baulichen Situation am Naturbad erstellt. Auf der vergangenen Sitzung des Wachtendonker Planungsausschuss am Donnerstagabend referierte er ausführlich über den maroden Zustand des Naturbads und den Kostenrahmen, in den sich die Sanierungsvorhaben bewegen könnten. Zudem präsentierte er einen mehrminütigen Film, in dem Drohnenaufnahmen den derzeitigen Zustand des Naturfreibads anschaulich dokumentierten.