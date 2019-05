Erneuerbare Energien : 14 Windräder für Geldern

Geldern Die Stadt geht das Thema Windkraft an. Der Rat hat die Weichen gestellt für einen Windpark mit 14 Anlagen. Doch schon jetzt gibt es die Vermutung, dass höchstens die Hälfte der Windräder gebaut werden kann.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Wenn der Wind über die niederrheinischen Felder weht, kann er eine ungeheure Kraft entwickeln. Diese Energie für Strom zu nutzen, ist keine neue Idee. Die Stadt Geldern geht das Thema Windkraft jetzt richtig an. In der vergangenen Sitzung des Gelderner Bauauschusses ist die Entscheidung gefallen: In vier neuen Konzentrationszonen rund um Geldern können zukünftig maximal 14 neue Windmühlen beantragt werden. Ab nun sollen Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger eingebunden werden.