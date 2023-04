„Pimp Your Town!“ in Geldern Den Schülern eine Stimme geben

„Wir nehmen die Schüler ernst und geben ihnen eine Stimme.“ So beschreibt Denis Erbozkurt-Beckers von der Jugendhilfeplanung im Bereich „Jugend und Familie“ der Stadt Geldern das Projekt „Pimp Your Town!“, das in diesem Jahr zum dritten Mal mit dem überparteilichen und gemeinnützigen Verein „Politik zum Anfassen“ aus Hannover angeboten wird. Deren Gründer Monika und Gregor Dehmel wurden für ihre Idee, jungen Leuten Lust auf Demokratie und Beteiligung zu machen, 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. An drei Tagen erhalten Jugendliche von der achten bis zur zehnten Klasse die Möglichkeit, in die Rolle von Kommunalpolitikern zu schlüpfen und aktiv an der Verbesserung der Stadt mitzuwirken.