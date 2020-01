Klassik in Straelen : Zwei junge Pianisten im Forum

Straelen Philip und Laetitia Hahn spielen in Straelen Bach, Beethoven, Chopin und Brahms.

Philip Hahn begann mit eineinhalb Jahren, Klavier zu spielen, wurde mit vier Jahren als Jungstudent angenommen und mit fünf Jahren eingeschult. Er übersprang zwei Schulklassen. Seit 2016 studiert er an der Kalaidos University of Applied Sciences. Mit sechs Jahren gab er sein Orchesterdebüt in der Philharmonie in Essen mit dem Klavierkonzert von Joseph Haydn Hob. XVIII:11, das er später noch einmal mit dem Mihail Jora Philharmonie Orchester in Bacau aufführte. Sein Solodebüt hatte er in den Niederlanden und Deutschland mit acht Jahren während des Heinrich Neuhaus Kawai Meisterkurses/Campus Kleve. 1. Preise gewann er unter anderem bei „Jugend musiziert“ solo und im Duo, beim Internationalen Concorso MusicalMuseo/Sizilien und bei Grand Piano in Palace in St. Petersburg für seine Interpretation des zweiten Beethovenkonzerts.

Laetitia Hahn wurde 2003 geboren. Mit zwei Jahren begann sie Klavier zu spielen, wurde mit vier Jahren eingeschult und übersprang vier Schulklassen. 2011 gab sie ihr erstes 60-minütiges Solokonzert und bestand 2012 die Aufnahmeprüfung als Jungstudentin an der Musikhochschule Düsseldorf. Seit dem Sommersemester 2016 ist sie Studentin im Studiengang „Bachelor of Arts in Music“ an der Kalaidos University of applied sciences in Zürich/Schweiz. Sie wurde mit vielen Musikpreisen ausgezeichnet und im Alter von elf Jahren von Starpianist Lang Lang zum „Music Embassador“ ernannt. Im Juli 2018 präsentierte Laetitia in einer Welt-Uraufführung den ersten Konzertsatz ihres ersten eigenen Klavierkonzertes „weapons of light“ in St. Petersburg mit dem St. Petersburger Kammerorchester.