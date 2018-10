Pflasterstein gegen Juweliergeschäft in Geldern

Geldern : Pflasterstein gegen Juweliergeschäft

Geldern Ein Unbekannter wollte am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Juweliergeschäfts an der Hartstraße einschlagen. Er scheiterte trotz mehrmaliger Ansätze an dem Sicherheitsglas.

