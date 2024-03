Neue Ideen für Issums Ortsmitte Aus Grau wird Grün – die Pläne für Issums Ortskern

Wie eine gemischte Bepflanzung aussehen könnte, zeigt Kappert anhand von Beispielen, etwa dem Kreisverkehr am Krankenhaus in Geldern. Zum einen taucht die Frage auf, warum kein Mulch verwendet wird, sondern „die nackte Erde“ zu sehen ist. Kappert begründet das damit, dass „Rindenmulch der Tod der Stauden“ sei. Weiterhin wird nach dem Pflegeaufwand gefragt. Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durch das Fachunternehmen ist dann die Frage, ob der Bauhof oder ein Externer die Pflege der neu angelegten Beete übernimmt. „Die Staudenpflanzen, da muss man schon ein bisschen Gefühl haben“, sagt Kappert zum Thema Pflegeaufwand. Die Stauden müssen zurückgeschnitten oder auch mal geteilt werden. Für Stauden spreche aber, dass sie durch ihre Blüten eine Vielfalt reinbringen. „Diese Vielfalt müssen auch die Leute einbringen, die das pflegen“, so der Fachmann.