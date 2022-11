Pflanzaktion in Straelen Blumen für Straelens Zentrum

Ein großes Dankeschön der Stadt Straelen geht auch in diesem Herbst an die örtlichen Gartenbaubetriebe. Sie haben erneut im Rahmen der gemeinsamen Pflanzaktion mit ihren Pflanzen und Blumen für eine buntere Innenstadt gesorgt. Bürgermeister Bernd Kuse und Wirtschaftsförderer Uwe Bons trafen sich auf dem Marktplatz mit den diesjährigen Sponsoren Werner Aerts (Gartenbau Aerts), Bernd Velmans (Gartenbau Velmans), Steffie Rattmann (Gartenbau Rattmann), Peter Sprünken (Gartenbau Sprünken) sowie dem Initiator der Sponsoring-Aktion, Clemens Rattmann, Kundenberater beim Züchter und Jungpflanzenlieferanten Florensis. Sie bedankten sich für Engagement und Spenden. Rattmann koordiniert bereits seit Jahren im Frühling und im Herbst die Sponsoring-Aktion der ortsansässigen Gartenbaubetriebe, die im Wechsel mit ihren Blumenspenden die Stadt bei der Bepflanzung unterstützen. Bepflanzt werden die Beete und Blumenkübel in der Innenstadt von Mitarbeitern des Baubetriebshofes.