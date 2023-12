Pflanz- und Baumarbeiten an Gelderner Schule und Kita Baum vor Michael-Schule wird vor Weihnachten gefällt

In Kapellen Am Steeg und an der Michael-Schule in Geldern finden in Kürze Pflanz- und Baumarbeiten statt. In Kapellen werden die Arbeiten aufgrund des bevorstehenden Neubaus der Kita St. Georg notwendig. „Durch eine Spezialfirma werden in einem sehr aufwendigen Verfahren in den kommenden Tagen unter anderem mehrere Bäume umgesetzt“, berichtet Architektin Jutta Kentgens-Rauer von der Gelderner Baugesellschaft, die verantwortlich für den Kita-Neubau in Kapellen ist.