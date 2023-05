Ausflugstipp für Pfingstmontag 255 Jahre Herrlichkeitsmühle Issum

Wenn das Wetter es zulässt, präsentiert sich die Herrlichkeitsmühle Issum am 29. Mai ihren Besuchern mit vollen Segeln geschmückt. Dann kann an diesem Pfingstmontag die historische Mühle in voller Funktion erlebt werden. In diesem Jahr feiert der Förderverein Herrlichkeitsmühle auch die Errichtung der Mühle vor 255 Jahren. Zar Peter der Große, Maria Theresia, Friedrich der II (der Große) und natürlich Napoleon waren, zeitlich gesehen, Wegbegleiter dieser Mühle, die unbeschadet auch zwei Weltkriege überstanden hat und bis heute voll funktionstüchtig erhalten wird. Bei fachkundigen Führungen durch die nun 255 Jahre alte Mühle können die Besucher das technische Kulturdenkmal in allen Details kennenlernen.